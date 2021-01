Hoe laad je je elektrische auto het makkelijkst op?

Het grootste nadeel van een elektrische auto is het feit dat het vullen van de accu langer duurt dan bij een benzine-of dieselauto. De elektrische auto rijdt op een batterij in plaats van op een traditionele brandstof. Het opladen van een batterij kost simpelweg meer tijd dan het vullen van een tank met brandstof. Omdat we als maatschappij dondersgoed weten dat verduurzaming van de aarde een vereiste is, stappen toch veel mensen over op een elektrische auto. Omdat de transitie richting elektrische auto’s momenteel in een stroomversnelling staat, geven we je in deze blog enkele tips om de elektrische auto op te laden!

Partner content

Opmars elektrische auto

Het bezitten van een elektrische auto is tegenwoordig stukken aantrekkelijker dan vroeger. In het verleden werden elektrische auto’s namelijk niet enkel geremd door de laad beperkingen maar ook door de capaciteit van de batterij. De combinatie van een beperkte actieradius en het langer doen over ‘tanken’ maakte de elektrische auto minder aantrekkelijk. Tegenwoordig hebben de elektrische auto’s enorme actieradiussen en is het daarom al stukken aantrekkelijker om voor een elektrische auto te kiezen! Als je kiest voor een elektrische auto, dan is het aan te raden om ook een oplaadstation bij je woning te bouwen. Met een thuislader betaal je in de regel minder om de auto op te laden dan op andere oplaadpunten!

Onderweg laden

Elektrische autobezitters proberen onderweg laden zoveel mogelijk te voorkomen. Als je onderweg de auto dient op te laden kan de laadtijd direct bij de reistijd worden opgeteld. De reistijd wordt hier onnodig langer van. In sommige gevallen valt dit echter niet te voorkomen. Het is bij lange reizen noodzakelijk om onderweg te tanken en het is dan ook aan te raden om deze oplaadmomenten goed uit te stippen. Onderweg laden is echter wel duurder dan thuis laden! Probeer dit dus zoveel mogelijk te vermijden. Als je toch regelmatig onderweg dient te laden, dan is het raadzaam om een laadpas aan te schaffen! Met een elektrische laadpas kun je bij de meeste oplaadstations betalen. Je betaalt met een laadpas een gereduceerd tarief ten opzichte van wanneer je met de pinpas betaald. Dit geldt voor alle laadpassen, maar ze verschillen onderling weer van elkaar! Met de ene laadpas kun je bijvoorbeeld ook snelladen terwijl dit met een de andere niet kan. Het laadpas vergelijken alvorens aanschaf kunnen we dan ook enkel aanraden. Je kunt in de vergelijking machine jouw voorkeuren aangeven en zo jouw perfecte laadpas vinden.