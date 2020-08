Partner Content

Hoe werkt het opzoeken van een kenteken van een voertuig?

Het opzoeken van een kenteken van een voertuig is helemaal niet moeilijk. Er zijn verschillende redenen om informatie over een voertuig te verkrijgen. Bijvoorbeeld als je een auto wilt kopen of verkopen. Of als je de waarde van je auto wilt weten om inzicht te krijgen in je complete financiële situatie. Voor alle redenen geldt dat het even gemakkelijk is om met behulp van een kenteken informatie over het voertuig op te zoeken. Ontdek hier hoe simpel dat is en wat je komt te weten.

Kenteken van het voertuig invullen

Je voert een kenteken check uit door het kenteken van het voertuig in te vullen. Let wel, het gaat hier om Nederlandse auto’s die met een Nederlands kenteken geregistreerd staan bij de RDW. Op basis van het Nederlandse kenteken komt er met de check veel informatie over bijvoorbeeld een specifieke auto beschikbaar.



Gegevens gratis bekijken

Heb je het kenteken ingevoerd dan heb je toegang tot verschillende geregistreerde gegevens van het voertuig. Bijvoorbeeld van het merk en het model net als de voertuigsoort. Ook zie je welk soort brandstof de auto verbruikt en wat de datum van eerste afgifte is. Gaat het om een importauto dan geldt de datum van eerste afgifte in Nederland. Het bouwjaar staat eveneens geregistreerd net als de BPM. Ook krijg je inzicht in de catalogusprijs. Al deze gegevens over het voertuig zijn met het invoeren van het kenteken gratis beschikbaar. Wil je meer weten over een auto, zoals de actuele waarde of het brandstofverbruik? Ook dat behoort tot de mogelijkheden, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.



Betalen voor extra informatie

Er is nog veel meer informatie beschikbaar via het kenteken van een voertuig. Voor deze informatie moet je betalen. Bijvoorbeeld als je een schaderapport wenst te ontvangen of een aankooprapport. In een schaderapport zijn verschillende gegevens opgenomen, zoals de schademeldingen net als per APK een overzicht van bevindingen. Een aankooprapport biedt inzicht in de onafhankelijke dagwaarde van het voertuig. Ook krijg je informatie over het aantal eigenaren en de kosten per maand. Bijvoorbeeld de kosten die betrekking hebben op e afschrijving, onderhoud en de belasting. De uitgebreide informatie met rapporten is natuurlijk interessant als je van plan bent om een tweedehands auto te kopen. Het basisrapport biedt wat dat betreft een beperkte aantal gegevens in verhouding tot de uitgebreidere rapporten. Het opzoeken van informatie via een kenteken van een voertuig is echter zoals je ziet heel eenvoudig.