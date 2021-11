Hoe ziet de werkgever/werknemer verhouding er over 10 jaar uit

De werkgever/werknemer verhouding ziet er anno 2021 goed uit. Zo krijgen werknemers veel vrijheid en kunnen ze vaak ook nog een deeltijd studie volgen om zo te blijven leren. Doordat medewerkers de mogelijkheid hebben om te door te leren, gebeurt dat in de praktijk ook vaak. Zo kunnen ze steeds meer en kunnen personeelsleden uiteindelijk ook doorgroeien.

Uit onderzoek is gebleken dat veel bedrijven het belangrijk vinden dat werknemers niet stil blijven zitten, maar doorleren. Veel bedrijven willen hier dus ook aan meewerken door bijvoorbeeld de opleiding te betalen. Uit onderzoek blijkt volgens personeelsnet pagina dat de meeste werknemers die naast hun werk nog studeren, een NCOI opleiding volgen.

Met een NCOI opleiding kun je gemakkelijk je werk en studie met elkaar combineren. De meeste hogescholen zijn fulltime. Bij NCOI kun je echter ook een deeltijd opleiding volgen. Dit is voor veel mensen dan ook een belangrijke reden om voor een opleiding van NCOI te kiezen. Je hebt hier ook veel verschillende opleidingen. Je kunt dus veel kanten op. Het kan een goed idee zijn om samen met je werkgever in gesprek te gaan. Vaak wil een werkgever meedenken in de mogelijkheden van een opleiding. Vaak kan een werkgever de opleiding gedeeltelijk of zelfs volledig vergoeden. De werkgever heeft er zeker wat aan als haar werknemers zoveel mogelijk leren door middel van bijvoorbeeld opleidingen.



Doorgroeien door middel van een studie

Mede door te blijven studeren, zul je altijd meer kans hebben op een betere baan/functie. Het is dus ook zeker geen slecht idee om hier gebruik van te maken wanneer je ergens aan het werk bent. Je kunt ook vrijwel alle kanten op. Je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de vele opties. Wanneer je een functie hebt binnen een bedrijf kun je eigenlijk bijna altijd doorgroeien. Het hangt uiteraard af van de grootte van het bedrijf, maar over het algemeen heb je altijd de mogelijkheid om door te groeien. Het kan als werknemer daarom dus goed zijn om het gesprek aan te gaan met je leidinggevende. Probeer uit te spreken wat je ambities zijn en dat je graag wilt doorgroeien. Of dat je wilt weten wat de mogelijkheden allemaal zijn. Wellicht dat je werkgever dan besluit om een opleiding te vergoeden. Wanneer je werkgever weet dat je ambitieus bent, kan dit er zeker voor zorgen dat je in aanmerking komt voor een opleiding. Er zijn heel veel mensen die in de avonduren nog een opleiding volgen.