Houdbaarheidsdatum TOP2000 nog lang niet verstreken

De TOP2000 is een, jaarlijks terugkerende, happening die niet meer is weg te denken uit de muziekscene van Edam-Volendam. Al voor de dertiende keer (en dertien is hier zeker geen ongeluksgetal) werd de gemeenschap getrakteerd op een aantal schitterende muziekavonden. Afgelopen zaterdag was het eerste concert in De Jozef. Op de vraag hoe de TOP2000 is ontstaan, antwoordde Johan Molenaar: ,,Het idee voor de TOP2000 kwam oorspronkelijk uit de koker van Michel Veerman en Johan Tol (1 Way Wind, the magazine). Zij namen het initiatief. Het samenstellen van de setlist gebeurt altijd in goed overleg met de zangers.”

Door: Joop Gijzen

Zoals altijd praatte Nico ‘Waffel’ Sier de avond, met veel kennis over de gezongen liedjes, weer aan elkaar. In de kleedkamer verwelkomde hij een aantal nieuwe en jonge bandleden. Jaap de Witte kon het vervolgens niet laten om tegen Jack Veerman (dekker) te zeggen: ,,Jack, jij bent toch ook nog vrij jong.” Uiteraard hield Nico weer, compleet met stemverheffing, z’n bekende peptalk voor de muzikanten.

De optredende artiesten en muzikanten waren Nancy en Lenny Guijt, Johan Molenaar, Neef Martin, Simon en Nico Stein, Nick Schilder, Jan de Witte, Anneke Tol, Sharon Koning, Kees ‘Clapton’ Mol, Peter Steur, Frans Keizer, Erik Veerman, Ramon Tol, Jack Veerman, Jack ‘Kippie’ Tuijp, Patricia Sombroek en Fenna Volmer. Verder Lise Tuijp voor de visagie en Ester Conijn voor de haarstyling. Helaas bleek Cor Bond griep te hebben en hij was dus niet in staat om te zingen. Gelukkig konden de liedjes die Cor zou zingen, keurig verdeeld worden over andere artiesten, waarbij Nick Schilder het merendeel voor z’n rekening nam.

Kippenvel

Al ver vóór aanvang van het concert verzuchtte geluidsman Jasper Melsen: ,,Ik hoop dat ik boven het lawaai kan uitkomen.” Helaas gebeurt het in Volendam inderdaad geregeld dat het publiek meer geluid produceert dan de artiesten op het podium, waardoor het zaalgeluid helaas steeds harder gezet moet worden.

Een paar pareltjes uit het concert (er zijn er natuurlijk veel meer): het instrumentale ‘Eve Of The War’, alle prachtig zingende dames (in steeds andere schitterende creaties), ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’ in de uitvoering van Santa Esmeralda, ‘Hijo de la Luna’, Anneke Tol en Sharon Koning die bij bijna ieder nummer op het podium stonden, de ijzersterke blazerssectie en de nummers ‘Angels’ en ‘Bobby Mcgee’. Wat heeft Lenny Guijt toch een gouden ‘strot’. Heel De Jozef had kippenvel en niet alleen de mensen, maar ook de straten, de klinkers en de huizen.

Uiteraard kunnen hier niet alle nummers vermeld worden. Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar welke nummers er allemaal nog meer gespeeld werden, moet zelf op de andere avonden maar gaan luisteren en kijken in De Jozef. Alle muziekstijlen kwamen voorbij, van emotionele ballads, tot dampende rock en alles daartussen in. Het was altijd erg goed, maar op sommige momenten zelfs nog beter. Het was ook echt niet te merken dat dit de pas de eerste van vier avonden was. Zowel op het podium, als in de zaal (volop obers), liep alles gesmeerd. Muzikaal was het echt ijzersterk. Er zat geen ‘zwakke broeder’ tussen. Er stond gewoon een top-band. Alle geluidseffecten die voorkomen op de albums van de originele artiesten, produceerdende muzikanten live op het podium.

‘You give love a bad name’

Naarmate het einde naderde, werd het publiek steeds enthousiaster en stond het massaal mee te dansen en te zingen voor het podium. Probeer ook maar eens stil te blijven staan bij nummers als ‘Superstition’, ‘Crazy in Love’ en ‘Land van Maas en Waal’. Jan de Witte bewees in ‘You Give Love A Bad Name’ wederom voor het podium te zijn geboren. Het was de kers op een toch al bijzonder smakelijke taart. Zondagochtend, heel vroeg, kwam er een einde aan een geweldige avond, met prima muziek en een uitstekende sfeer. Het publiek had genoten en beloonde de artiesten terecht met een dankbaar applaus. De houdbaarheidsdatum van de TOP2000 is nog lang niet overschreden en dus op naar ‘aflevering 14’. De 3JS zingen op ‘Bij Hoog En Laag’: ,,Morgen, op een troon of in de goot, kun je vergeten zijn of groot, ben je een held, of zijn je dagen geteld.” Zo is het ook. Dus: ‘Leer te beseffen wat je hebt, voordat de tijd je laat beseffen wat je had.’

Wat is het eigenlijk verbazingwekkend hoeveel artiesten uit Volendam, toch een relatief klein dorp, de laatste tijd op de tv verschijnen. Goed kunnen zingen is blijkbaar toch erfelijk bepaald, of zou de muzikale infrastructuur hier gewoon erg goed zijn? Laten we het maar op het laatste houden. We zagen bijvoorbeeld Jan Dulles, Jaap Kwakman, Jan Smit, Piet Veerman, Arnold Mühren, Simon Stein, Kelly Veerman, The Tribute To The Cats Band en Carola Smit met haar dochter Marleen op de tv. De afgelopen weken zijn daar, via het tv-programma 'DNA Singers', ook nog Sam en Robert Schilder bijgekomen, die samen met hun beroemde broer Nick Schilder een duet zongen. Monique Smit deed hetzelfde met haar neef Patrick Schokker (ongetwijfeld weer een Volendammer die gaat doorbreken). Veel Volendammers vinden dit waarschijnlijk allemaal heel normaal, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Integendeel, het is juist heel uitzonderlijk. Dit moeten we dus echt koesteren met z’n allen.

Foto: Klaas Smit