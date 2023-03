Huis van CarMar eindelijk officieel geopend

Eindelijk, drie jaar na de ingebruikname van het CarMar-huis kon er een officiële opening worden gevierd. Het woord trots mag overheersen wanneer teruggekeken wordt op de totstandkoming van dit prachtige onderkomen voor mensen met een beperking. De nieuwe voorzitter Henk Visser sprak de genodigden toe waarna het huis officieel geopend werd middels het onthullen van een plaquette in de muur. Anneke Schilder-Schokker, de weduwe van Pius Schilder (Nivo), kreeg de eervolle taak de langverwachte onthulling te realiseren.

Door: René Schilder

We moeten een aantal jaren terug naar een muzikale avond in de PX waar Jan Tol als voorzitter van het CarMar huis mensen begon te enthousiasmeren. Hij zat naast Henk Visser, toenmalig directeur van de Nivo, en vertelde over de plannen. Visser reikte namens de Nivo een helpende hand middels publicaties in de krant. In de publicaties stond onder meer steevast een fotomoment afgebeeld van de overhandiging van de cheques die bedrijven doneerden. Week in week uit gebruikte Pius Schilder zijn vrije donderdag om tijd in te plannen voor de fotomomenten. Mede door deze publicaties ontstond een sneeuwbal effect waardoor steeds meer bedrijven en verenigingen gingen doneren voor CarMar. Na het plotseling overlijden van Pius in mei 2021, leek het Jan Tol een mooi eerbetoon om de opening te laten doen door Pius’ vrouw Anneke Schilder-Schokker. Dat prachtige gebaar zorgde afgelopen zaterdag voor een emotioneel en vooral dankbaar moment.

De realisatie van het CarMar-huis is te danken aan de complete Volendammer gemeenschap. Op de slotavond in De Jozef, om de laatste tonnen binnen te halen om het plan werkelijkheid te laten worden, kwam de kracht van onze gemeenschap naar boven en werd royaal gedoneerd. Hierna kon de bouw beginnen.

Afgelopen zaterdag 18 maart 2023 werd dus de officiële opening verricht en kon iedereen een kijkje nemen in het CarMar-huis. Het is werkelijk prachtig om te zien wat er gerealiseerd is en waar ‘onze’ kinderen met beperking nu veilig en verzorgd kunnen wonen. En dat op loop- of fietsafstand van hun ouderlijk huis. Prachtige woongelegenheden die van alle gemakken zijn voorzien. Mooie, ruime gezamenlijke ruimtes. Het is bijna een paleis.

Op de tweede verdieping werd koffie en gebak geserveerd voor de aanwezigen. Aan de wanden van deze verdieping prijken alle cheques die zijn overhandigd. Dit geeft een indrukwekkend beeld van hoe groots deze actie is geweest. Burgemeester Sievers nam het woord en bedankte Jan Tol ‘Nonnie’ namens de gemeenschap. Uit handen van de gemeente ontving hij het prachtige fotoboek van Jimmy Nelson. Jan Tol is inmiddels uitgezwaaid als voorzitter en ook dit keer stak Henk Visser de helpende hand toe en nam dit dankbare stokje over. Als gemeenschap mogen we trots zijn op wat hier is gerealiseerd.