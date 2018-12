Huwelijksaanzoek van Zwarte Piet tijdens Kennedyschoolbezoek

Dinsdagmorgen was het Sintbezoek aan de J.F. Kennedyschool in het Boelenspark. De hoogbejaarde Sint kwam met vier Pieten aangelopen naar het plein en hij kreeg een hartelijk welkom van directeur Henk Bond en de leerlingen, die uit volle borst Sinterklaasliedjes zongen. Eén van de Pieten was op het dak van de school geklommen. Hij liet weten hevig verliefd te zijn op Juf Rosan.

Op het dak staande werd door deze Piet een lied gezongen voor de juf en hij deed tevens een huwelijksaanzoek. Even later kwam de verliefde Piet naar beneden. Een erehaag werd gevormd door de leerlingen en de Piet ging op de knieën om Juf Rosan te vragen of zij verkering met hem wilde. En hier was het antwoord “Ja!” op. Na nog een Sinterklaaslied gezongen te hebben betrad Sint Nicolaas de school.