Zeven tips om je huis te beveiligen

Inbrekers tellen de dagen af tot de bouwvak

De bouwvak is niet alleen een mooie tijd voor mensen die op vakantie gaan. Ook inbrekers tellen de dagen af tot de vrije periode. Voor hen breken namelijk gouden tijden aan wanneer een groot deel van de bevolking ergens in een warm oord op het strand ligt te genieten. Het is dan ook niet voor niets dat Stichting Nationale Inbraakpreventie waarschuwt dat inbrekers juist harder werken tijdens jouw vakantie. Bovendien werd Volendam de afgelopen weken al opgeschud door criminelen die zich - vooral bij kwetsbare ouderen – voordeden als bankmedewerkers of monteurs en controleurs van rookmelders. In dit artikel delen we zeven tips van Stichting Nationale Inbraakpreventie om het leven van een inbreker moeilijker te maken.

Niemand thuis

Als er overduidelijk niemand thuis is, nodig je de gelegenheidsinbreker eigenlijk uit om bij jou eens een kijkje te gaan nemen. Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) zegt hierover: ,,Ik loop regelmatig een rondje door mijn woonwijk en zie meteen of mensen thuis zijn of niet. Want zeg nou zelf, het valt toch op als er dagenlang ’s avonds maar één lampje in de woonkamer brandt. Of als de gordijnen ook overdag dicht blijven. Of wanneer je (als inbreker) naar de voordeur loopt en vervolgens stapels folders en kranten zichtbaar op de deurmat ziet liggen, dan is het toch vrij duidelijk dat er niemand thuis is?” Een inbreker weet dan dat hij alle tijd heeft om zich toegang tot je huis te verschaffen en te kijken of er waardevolle spullen zijn, zoals sieraden, laptops. ,,Vaak is de gevoelswaarde van de spullen – de ring van oma, de familiefoto’s op de laptop – vele male groter dan de verzekeringswaarde” vervolgt Staal. Alle reden om dus te zorgen dat je geen ongewenst bezoek krijgt tijdens je vakantie.

Slechte voordeur- en achterdeursloten

Inbrekers komen meestal binnen via de achter- of voordeur. Een ervaren inbreker ziet onmiddellijk of een slot makkelijk te forceren is of dat het juist een zware klus gaat worden. Als hij de keuze heeft, zal hij de beter beveiligde huizen voorbijlopen en kiezen voor de makkelijkste optie, namelijk daar waar het deurslot niet is voorzien van inbraak-werende sloten of beslag. En dat is bij 30% van de achterdeuren en 37% van de voordeuren het geval, zo blijkt uit onderzoek. Hier kan een inbreker dus nog steeds door middel van zogenaamd ‘cilindertrekken’ het slot gemakkelijk openen. Dat is te voorkomen door het monteren van het juiste deurbeslag, namelijk beslag met cilindertrekbeveiliging met een SKG*** cilinder.

Hieronder zetten we alle inbraakpreventie-adviezen op een rijtje:

1. Ga naar inbraakmislukt.nl en check je voordeur, achterdeur en je ramen via ‘Hoe beveilig ik beter?’ Als daaruit blijkt dat je het beste je oude beslag kunt vervangen door beslag met cilindertrekbeveiliging (eigenlijk een minimum-eis), plaats dan dat nieuwe beslag op de achterdeur voor je vertrekt. Dat kost je misschien 70 euro. Of plaats goedgekeurde raamboompjes op je keukenraam voor ongeveer 50 euro. Daarmee verklein je de kans op inbraak enorm!

2. Laat ’s avonds niet één lampje aan gaan, maar alle lampen die je normaliter ’s avonds aan hebt. Zet er een tijdschakelaar op en stel ze in op verschillende tijdstippen. Laat de lamp in de slaapkamer nog een kwartiertje aan nadat alle lampen in de woonkamer zijn uitgegaan. Er zijn tegenwoordig ook handige lampen die je met een app kunt bedienen, ook bij (plafond)lampen waar een tijdschakelaar niet geplaatst kan worden.

3. Doe je jaloezieën of gordijnen van je woonkamer veelal helemaal dicht bij het slapengaan, verander dat dan een paar weken voordat je op vakantie gaat. Laat ze overdag en ’s avonds half open zodat je wel naar binnen kunt kijken, maar daarbij geen zicht hebt op de hele kamer. Kijkt een inbreker naar binnen, dan kan hij niet je hele woonkamer overzien.

4. Ruim je woonkamer en keuken juist niet perfect netjes op. Laat een kopje op tafel staan of wat afwas op het aanrecht. Een krant of open boek of wat kinderspeelgoed op de grond wekken de indruk dat er mensen thuis zijn.

5. Plak (tijdelijk) een nee/nee sticker op je brievenbus om overtollige reclamepost te voorkomen of vraag iemand om je brievenbus/deurmat regelmatig te legen. Of plak het raam in of naast de voordeur af met zwart karton, zodat een inbreker geen stapels post ziet liggen.

6. Vraag een van je buren om een oogje in het zeil te houden, niet alleen om de plantjes water te geven en het gras te maaien, maar ook om de post uit het zicht te halen. Laat ze de post dan niet in stapeltjes op tafel leggen, maar uit het zicht; in een kast bijvoorbeeld.

7. Vermeld niet op social media of je antwoordapparaat dat je met vakantie bent.

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie

De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra¬ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2021 was dit gedaald tot onder de 23.500. De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en november/december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef en Yale. Kijk voor meer informatie over onder andere inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.