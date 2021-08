Kees ‘Schien’ Plat schittert in The Voice Senior

Wie vrijdag 10 september om 20.00 uur afstemt op RTL4 zal een bekende Volendammer zien schitteren. Kees ‘Schien’ Plat neemt met zijn auditie namelijk deel aan het nieuwe seizoen van The Voice Senior. Met zijn vertolking van The Cats-klassieker ‘One way wind’ doet Kees een poging de volgende ronde te bereiken.

De opnames zijn al gemaakt, maar als betrokkene heeft Kees te maken met een geheimhoudingsplicht. ,,Ik mag nog niet zeggen hoe ver ik het heb geschopt. Wat ik wel kan zeggen is dat ik terugkijk op een fantastische ervaring. Het hele gebeuren voelde als een warm bad.”

Als The Tribute to the Cats Band-lid heeft Kees voor hete vuren gestaan, maar nu hij zijn kunsten tijdens een solo-auditie op de nationale televisie mag vertonen voelt hij toch de nodige zenuwen. ,,Ik zou het daarom geweldig vinden als mensen uit de gemeente de 10e willen kijken!”