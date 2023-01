Koningsspelen groter; vraag om vrijwilligers

De Koningsspelen van komend voorjaar zullen nóg meer schoolkinderen op de been brengen. ,,Verdeeld over Edam, Volendam en Oosthuizen zullen we dertig stations uitzetten, voor meer groepen dan tijdens de laatste edities. Dat kunnen we met eigen mensen invullen qua begeleiding, maar het betekent ook dat we meer vrijwilligers nodig hebben”, zegt Wayne Neijhorst van de Alliantie Kansrijk.

De opzet van het jaarlijkse evenement veranderde in coronatijd. ,,De Koningsspelen bestonden al, maar wat ontstaan is tijdens corona, is dat we het niet meer over competitie hadden maar veel meer over samen sporten en samen ontdekken. Als klas zat je verplicht in je eigen bubbel en mocht je niet tegen andere klassen sporten. Voorheen sportte je tegen ander teams. Nu kwamen de positieve kanten van het samen sporten meer naar voren, zonder de bijverschijnselen van grote competitiedrang. Dat blijft zo. Wat ik vooral wil benadrukken, is dat er echt iets fantastisch wordt neergezet die dag: met verschillende scholen, in meerdere kernen, door ons als Kansrijk, verschillende sportaanbieders, zwembad De Waterdam.”

,,JOGG-regisseuse Dianne de Lange staat er straks in april weer met groente en fruit, Kirchoff Fysio is weer terug. Iedereen is enthousiast over deze vorm, je ziet kinderen die elkaar aanmoedigen, ze maken volop plezier met elkaar. En het wordt flink groter. We gaan weer naar groep 5 tot en met 8 en we draaien straks zelfs een pilot met acht scholen waarvan de groepen 3 en 4 ook een aanbod krijgen. Door de samenwerking met zwembad De Waterdam zit er straks ook een natte activiteit tussen.” Daarnaast wordt er gesport op de locaties Seinpaal, RKAV/Opperdam, voetbalvereniging Oosthuizen, EVC/Bolwerck. ,,Alle klassen gaan vijf verschillende activiteiten meemaken. Voor een aantal momenten hebben we nog ouders/begeleiders nodig. Mensen kunnen zich melden bij r.stravers@sport-koepel.nl Gelukkig hebben zich reeds enkele ouders uit verschillende kernen gemeld.”