Maud Butter de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in oktober gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd donderdag het kaartje getrokken van Maud Butter, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Maud is het dochtertje van Jan en Anja Butter, en haar oudere zussen zijn Kate en Britt. De familie Butter woont op de Franekerlaan 42 op De Broeckgouw. Maud zag het levenslicht op woensdag 3 oktober om 23.39 uur en woog bij de geboorte 2885 gram.