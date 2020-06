Kerknieuws

Mededeling opening kerken en bijwonen kerkdiensten Volendam

Vanaf 2e Pinksterdag zullen er weer vieringen plaatsvinden in de Sint Vincentiuskerk en in de Mariakerk waarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Om te voorkomen dat dit aantal wordt overschreden is het noodzakelijk dat u zich vooraf telefonisch aanmeldt.

Op maandag (2e pinksterdag) en op donderdag tussen 9:00-11:00 uur kunt u zich aanmelden voor alle missen vanaf dinsdag 2 juni in beide kerken. Tel: 0299-363395.

U kunt dus alleen aanwezig zijn als u zich van te voren telefonisch aanmeldt.

Overzicht Vieringen

In beide kerken is er op zondag maar één viering is. In de Sint Vincentiuskerk om kwart voor tien (Hoogmis) en in de Mariakerk om elf uur.

Sint Vincentiuskerk

Er is van maandag t/m zaterdag elke avond om zeven uur een Heilige Mis.

Op zondag is de Hoogmis om kwart voor tien. Er is geen mis om half twaalf.

Op zondag 7 juni is er ’s middags om drie uur uitstelling van het Allerheiligste, om zes uur gevolgd door het Lof. Op de andere zondagen is er ’s avonds om zes uur rozenkransgebed.

Mariakerk

Er is een avondmis op maandag, woensdag en zaterdag om zeven uur.

Op woensdag- en vrijdagmorgen is er een mis om negen uur.

Op vrijdag is er uitstelling van het Allerheiligste tot ’s avonds zes uur.

Op zondagmorgen is er een mis om elf uur . Er is geen mis om half tien.

Sint Nicolaashof

In Sint Nicolaashof kunnen voorlopig geen vieringen plaatsvinden.

Ter communie gaan

Vanaf 15 juni is het mogelijk om ter communie te gaan.

Uitzendingen via de LOVE

De vieringen in de Sint Vincentiuskerk worden iedere avond om zeven uur en op zondag om kwart voor tien uitgezonden op LOVE-TV. Op zondagmorgen wordt via de LOVE-radio de mis van zaterdagavond uit de Mariakerk uitgezonden.

In Edam en Ilpendam zijn er weer vieringen vanaf vanaf zondag 14 juni. In Monnickendam zijn in juni nog geen vieringen.

Gezegende Pinksterdagen

Pastoor Paul Stomph