Nederlandse klederdracht op postzegels Jimmy Nelson

PostNL heeft een bijzondere serie postzegels uitgegeven met de naam ‘Jimmy Nelson – Ode aan Nederland’. Op de postzegels staan portretten van vrouwen en meisjes in verschillende Nederlandse streek- en klederdracht, gefotografeerd door de beroemde kunstfotograaf Jimmy Nelson.

Afgelopen weekend werd in het Volendams Museum de eerste serie van deze speciale postzegel aan Jimmy Nelson en ontwerper Larissa Rosvaenge overhandigd. Dat gebeurde in het bijzijn van een Volendams kinderkoor en zo’n honderd mensen in klederdracht uit de verschillende gemeenschappen zoals die op de postzegels te zien zijn.

De bijzondere postzegels zijn vanaf heden verkrijgbaar via PostNL en via de webshop van Jimmy Nelson. Ook zijn de postzegels telefonisch te bestellen bij de klantenservice van de PostNL Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald. De prijs per vel met 5 postzegels is € 5,05.