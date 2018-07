Nicolaasschool op ‘vossenjacht’

Maandagmorgen vond de Vossenjacht van de Nicolaasschool plaats. Op het Munnikenveld in de buurt van de Burgemeester van Baarstraat en het Boelenspark waren zo’n veertig vossen opgesteld welke door de leerlingen moesten worden gevonden.





Het was prachtig weer en daarom was op enkele plaatsen voor voldoende drinken gezorgd. Het prachtige spel werd gespeeld in een mooie omgeving.