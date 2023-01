Nieuw pand Korff Dakwerken herrijst

Nadat in december de eerste verdiepingsvloer en stalen liggers al waren aangebracht, worden de contouren van het volledige gebouw nu zichtbaar. Het pand kent een bijzonder duurzaam karakter en is ontworpen door STURIO & Partners (Jack Steur). Van den Hogen Bouwbedrijven neemt de bouw voor haar rekening. Na de brand heeft Korff Dakwerken snel een nieuw onderkomen kunnen vinden op de Parallelweg 10. Robin Korff, mede-eigenaar: ,,Doordat er de afgelopen twee jaar aardig wat collega’s zijn bijgekomen en we van plan zijn om nog meer collega’s te verwelkomen, komt de aanstaande verhuizing naar het nieuwe pand zeer goed uit! Het prachtige ontwerp van STURIO & Partners maakt ons extra enthousiast. Dit betekent voor ons echt weer een nieuwe start en kijken wij er met zijn allen enorm naar uit.’’

Binnenkort is Volendam weer een in het oog springend bedrijfspand rijker. Nadat hun vorige pand aan de Dieselstraat in 2021 door een brand verwoest werd, vordert de nieuwbouw van Korff Dakwerken inmiddels gestaag.

