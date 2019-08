FC Volendam op weg naar competitiestart ook langs SC Cambuur

‘Nog veel werk aan de winkel’

Ook al won FC Volendam voor het eerst sinds mensenheugenis zes van de zes oefenwedstrijden, de ploeg stáát nog niet, zo vlak voor de competitiestart komende vrijdag uit bij Helmond Sport. Afgelopen vrijdag was daarom niet de laatste testcase, uit bij Cambuur (2-4 winst); tijdens de competitie moet de nieuwe FC nog verder groeien naar de norm die trainer Wim Jonk mét en zonder bal voor ogen heeft.

FC Volendam mocht vrijdagavond in Leeuwarden van geluk spreken dat het bij rust niet op achterstand stond. ,,Wij gaven Cambuur de kansen om te scoren, leverden ballen zomaar in, totaal onnodig”, keek Wim Jonk terug. Hij doelde op onder meer het simpele balverlies van Mike Eerdhuijzen en Kevin Visser, dat niet werd afgestraft. Bij het tweede moment kon Robert Mühren als Cambuur-spits zijn oude club pijn doen, maar doelman Nordin Bakker reageerde zeer alert.



Bakker pakte meer ballen, maar kon niet voorkomen dat een doorkopbal van Mühren door Jacobs tot 1-0 werd gepromoveerd. Op slag van rust werd het gelijk, toen Joey Veerman Hoedemakers de bal ontnam en prachtig binnenschoot. Het viel Jonk op dat er nauwelijks werd gejuicht. ,,Ze beseften wellicht dat het eigen spel aan de bal onrustig was, maar dat kun je nog wél wat doen als je zelf scoort”, doelde hij op een oppeppend gebaar.



De nieuwe trainer greep in de rust in en liet Martijn Kaars, Nick Runderkamp, Noah Fadiga en Alex Plat Nick Doodeman in het veld komen, terwijl Jari Vlak, Mohamed Betti en Kevin Visser in de kleedkamer achterbleven. Voor de vorige week vastgelegde Club Brugge-huurling Fadiga was het zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe team. ,,Noah vulde het meteen goed in en dat is knap.”



Volendam ging na een moeizaam begin (waarin Mühren kon scoren tegen zijn oude club, na een misverstand tussen Bakker en Marco Tol) beter spelen. ,,In het laatste half uur werd in een tempo hoger gevoetbald en werden er betere keuzes gemaakt. We sloten sneller aan en er kwam energie in. Je zag wat mooie combinaties en we hebben verdiend gewonnen.”

Bij het omdraaien van 2-1 naar 2-4 droegen de Volendammers Plat (pass achter de Friese verdediging) en Runderkamp (afstandsschot niet goed verwerkt door Sonny Stevens) hun steentje bij. Zakkaria El Azouzi en Martijn Kaars reageerden scherp bij terugspringende ballen en scoorden. Bij de 2-4 pikte de eveneens ingevallen Darius Johnson de bal op en hij toonde meteen zijn vaardigheid en doelgerichtheid.



,,We scoren achttien keer in zes oefenwedstrijden, dat is goed. En het is positief dat de jongens die invallen, aantonen dat ze dicht tegen de anderen aan zitten. Maar er gaan nog zoveel simpele dingen niet goed, er is nog een hoop werk aan de winkel”, sloot Wim Jonk af.

FC Volendam: Nordin Bakker, Mohamed Betti (46' Noah Fadiga), Marco Tol, Mike Eerdhuijzen (67' Darryl Baly), Gijs Smal, Kevin Visser (46' Alex Plat), Nick Doodeman (46' Martijn Kaars), Joey Veerman, Zakaria El Azzouzi (80' Cas Peters), Jari Vlak (46' Nick Runderkamp), Derry John Murkin (64' Darius Johnson).