Pakketbezorger Gor werkt ondanks toenemende werkdruk met veel plezier

Klik en klaar. Steeds meer mensen kiezen voor het gemak van online shoppen. Maar terwijl het aantal online bestellingen in Nederland blijft stijgen, wordt het voor pakketbezorgers steeds lastiger om de groei in deze sector bij te benen.

Door Leonie Veerman

Begin vorig jaar riep Willem Snel († 18-04-19), destijds voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD), politici in de tweede kamer al op om in te grijpen. Afgelopen november verscheen de film ‘Sorry We Missed You’, waarin de engelse regisseur Ken Loach een aangrijpend beeld schetst van een pakketbezorger die gebukt gaat onder de hoge werkdruk. Sindsdien laait de discussie over de hoge werkdruk voor deze beroepsgroep opnieuw op.

In de media zien we dat berichtgeving over uiteenlopende irritaties rondom pakketbezorgers (van dubbelparkeren tot pakketjes die in de boom geworpen worden) plaats maakt voor artikelen die de schrijnende situaties in de branche aan het licht brengen.

Dat deze toenemende werkdruk ook ervaren wordt onder de pakketbezorgers in Volendam, blijkt wanneer ik voor de Nivo een interview met een van hen wil inplannen. „Daar werk ik graag aan mee”, zegt pakketbezorger Gor Hakobjan in december als ik thuis een pakketje van hem aanneem. „Maar dat gaat me rond de feestdagen niet lukken, het is nu veel te druk.”

In januari bel ik hem weer. De eerste interview-afspraak die we maken moet hij echter last-minute afzeggen. „Het spijt me”, zegt hij als hij me ’s ochtends vroeg een WhatsApp berichtje stuurt. „Mijn collega is ziek dus ik moet vandaag een dubbele dienst draaien.”