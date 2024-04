Pieperrace luidt het charterseizoen in

Pieperrace - Volendammer zeilspektakel van allure

Op zaterdag 6 en zondag 7 april 2024 is het weer zover. De traditionele rond -en platbodem race voor charterschepen luidt het nieuwe vaarseizoen in.

Voor de 38e keer komen de naar verwachting zestig chartervaartuigen naar Volendam om de eerste tocht van het seizoen in de vorm van een wedstrijd over twee dagen te maken, het tuig uit te proberen en de bemanning op de proef te stellen.

De zeilende beroepsvaart, maar ook andere traditionele platbodems kunnen deelnemen aan dit historisch zeilspektakel.

Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen), gedurende de periode 1943-1945, werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland.

De piepers waren ‑ onder andere ‑ bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen. Er wordt gevaren in verschillende klassen platbodems: Tjalken onder en boven 21 meter, Skûtsjes, Klippers onder en boven 27 meter, Aken en Visserijvaartuigen.

De start en finish zullen voor de Volendammer haven plaats vinden. Voor het publiek op de dijk is deze zeilwedstrijd van de "bruine vloot" vanaf de Dijk een aantrekkelijk kijkspel. Bovendien zal ‑ net als vorige jaren ‑ in de haven de stand bijgehouden worden op een scorebord en zal een spreekstalmeester de race becommentariëren. Op de eerste wedstrijddag zaterdag komt het straatorkest 'de Blaeskaffers' muzikale omlijsting geven op de Volendammer Dijk.

Op zondagochtend begeleidt de in Volendammer kostuum gestoken fanfare de schepen bij het vertrek uit de haven met een concert en samen met de welbekende tv persoonlijkheid Kees Tol wordt dan opgetrokken naar het havenhoofd voor het startschot van de tweede wedstrijddag.

Bij de terugkomst in de haven worden de schepen welkom geheten door het dweilorkest “de Neuteblazers “.

Op zich is de binnenkomst van de vele historische schepen en de inschrijving voor de wedstrijd op vrijdag 5 april in café ‘t Gat van Nederland al een bijzonder spektakel.

Liggelden worden tijdens de wedstrijddagen niet geheven. Het inschrijfgeld voor schepen met een lengte kleiner dan of gelijk aan 20 meter is €70 voor grotere schepen is dat €90.

Dit is iets ingewikkelder dan in vorige jaren, maar wel eerlijker. Bedenk dat dit bij kleine schepen door een handvol mensen moet worden opgebracht, terwijl bij grote schepen het soms wel om tientallen mensen gaat.

Van Vrijdag 5 april t/m (Maandagmorgen 12 uur) 8 April mag men gebruik maken van een aangewezen ligplaats in de haven.

Deze race voor platbodems is een test voor het komende zeilseizoen. Maak de stijve spieren eens los en beleef het mee in Volendam!

Aanvullend worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals een fotowedstrijd, een tweedaagse markt, makreelroken langs de havenkant, een dweilorkest en livemuziek.