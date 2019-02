Raam van bushokje wéér vernield

Het is toch in en in triest te noemen dat nu wéér een raam is ingeslagen van het EBS-bushokje op de Dijkgraaf de Ruiterlaan (nabij zwembad De Waterdam). Tijdens de jaarwisseling werd van dit bushokje een raam vernield met vuurwerk dat door baldadige knapen ontstoken was. Nu is op dinsdagavond met een steen wéér een raam kapot gegooid. Zodoende lag er een hoop met glasscherven woensdagmorgen op de grond.