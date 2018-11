Sfeervolle Sint-intocht in Oosthuizen

Zaterdag om 17.30 uur stonden veel kinderen en ouders in de Raadhuisstraat te Oosthuizen te wachten op de komst van Sint Nicolaas. Er werden enkele Sinterklaasliedjes gezongen. Plots kwamen er een tiental Zwarte Pieten aanlopen, die fraai verlicht waren. Zij deelden pepernoten uit aan de kinderen.

Even later kwam Sint Nicolaas, staande in een kleine FIAT-auto, aanrijden. De Goedheiligman werd begroet door burgemeester Lieke Sievers. Daarna werd een Sinterklaaslied gezongen en volgde er een optocht van een lange stoet naar de Grote Kerk.

In de prachtig versierde Grote Kerk van Oosthuizen waren er verschillende activiteiten voor de kinderen te doen. Samen met de Pieten konden kadootjes ingepakt worden, er waren spelletjes, kleurplaten konden ingekleurd worden en Sint Nicolaas zat op zijn zetel en hier konden de kinderen op de foto gaan met Sint en Piet. Tevens werden in de kerk snoepzakken aan de jongens en meisjes uitgedeeld. De Sinterklaasintocht werd druk bezocht en duurde tot 20.00 uur.