Snoeibeurt voor de knotwilgen

Een pittige snoeiklus vond afgelopen maandag en dinsdag plaats op het dijkje naast de vaart aan de Jupiterlaan en het laagste deel in het Boelenspark (bij de ijsbaan). Om de twee jaar dienen de knotwilgen gesnoeid te worden, zodat deze karakteristieke bomen mooi van vorm blijven.

In onze gemeente staan enkele honderden knotwilgen, zodat er elk jaar weer volop werk aan de winkel is voor de mannen van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente. Met een kettingzaag werden de takken van de knotwilgen van de knot gezaagd. Om er goed bij te kunnen werd gebruik gemaakt van een hoogwerker. De takken werden meteen verwerkt in de versnipperaar en verpulverd tot kleine brokjes.