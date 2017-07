Summer Breek zeer geslaagd festival in Oosthuizen

Op de weilanden rond bezoekerscentrum de Breek in Etersheim in Oosthuizen vond afgelopen vrijdag en zaterdag voor de 2e keer Summer Breek, ‘Het leukste familiefestival van Noord-Holland’ plaats.

Het is een intiem en sfeervol festival voor het hele gezin op een prachtige locatie. Summer Breek werd goed bezocht. Vrijdag ging het spektakel om 16.00 uur van start en ’s avonds waren er optredens van diverse bandjes in de circustent en op het terrein.

Zaterdagmiddag was er een uitgebreid kinderprogramma waar veel animo voor was. Veel gezinnen waren present om de theatershows bij te wonen of om aan de workshops mee te doen. ’s Avonds was er weer theater met cabaretiers en optredens van bandjes.