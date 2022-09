Tijdelijke afsluiting Van Baarstraat

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier legt Van den Heuvel een nieuwe leiding aan onder het Boelenspark. Tijdens deze werkzaamheden zal de Van Baarstraat afgezet worden tussen de Tulpenstraat en de rotonde met de Jupiterlaan. De parkeerlus van de basisschool blijft wél bereikbaar.

Dinsdag 20 september is dit weggedeelte dicht voor alle verkeer, inclusief voetgangers en fietsers. Vanaf woensdag tot vrijdag 23 september is dit weggedeelte alleen dicht voor voertuigen. Voetgangers en fietsers kunnen er dan wel langs. Tijdens de wegafsluiting is er een omleiding.

Verkeer vanaf de Jupiterlaan kan omrijden via de Julianaweg. Verkeer vanaf de Burgemeester van Baarstraat kan omrijden via de Tulpenstraat, Scholekstraat en Torenvalkstraat. Om de bevoorrading van winkels deze week mogelijk te houden, zal de verplichte rijrichting voor vrachtwagens tijdelijk omgekeerd worden.