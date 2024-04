Vrouwelijke ondernemers verenigen in inspirerend netwerkinitiatief

Edam-Volendam heeft statistisch gezien met een bovengemiddeld aantal bedrijven per inwoner een ondernemend karakter. Vrouwen blijven in het ondernemerschap inmiddels al lang niet meer achter. De laatste jaren ontspruiten hierdoor talloze netwerkinitiatieven veelal gericht op ontwikkeling, motivatie en inspiratie. Zo startte Monique Stein in 2023 een ondernemersgroep voor zelfstandig ondernemende vrouwen, waar Nathalie Smit gelijk oren naar had. Met ‘Magic happens when women gather’ willen de inmiddels dertien leden meer uit zichzelf en hun bedrijf halen.

