Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 14

Tuijpsch Tegelhandel Match competitie

Bij de E-tjes werd Plat & Plat zaterdag winnaar door het nemen van strafschoppen, waar doelman Jim Molenaar wederom een belangrijke rol in had. Het team, dat getraind wordt door Evert Veerman en Jack Jonk en begeleid wordt door Sjaak Molenaar bestaat uit de volgende spelers: Willem Bond, Jan Keijzer, Jack Kok, Mandy Kok. Nick Koning, Jim Molenaar, Kees Sier en Tom Veerman.

Bert van de Poppe: ,,Je kunt misschien beter Babangida heten dan Kees Bank

Hij is nu nog trainer van de zondagamateurs van het Amsterdamse ZPC, maar met ingang van volgend seizoen is hij weer terug onder de (semi-)profs. Bert van der Poppe, oud-voetballer van FC Volendam en al geruime tijd in dat dorp woonachtig, wordt met ingang van de komende voetbaljaargang assistent-trainer bij Telstar. 44 wordt-ie over een paar dagen, maar de ambitie om hoofdtrainer te worden in het betaalde voetbal is er niet.

Dammen en schaken op LTS ‘Zuiderzee’

Het is alweer enkele jaren gebruikelijk dat op het Atlas College afdeling "Zuiderzee" een schaak- en damsimultaan gehouden wordt. Ook afgelopen vrijdagmorgen was dit weer het geval. Van Damclub "Ons Genoegen" was Cor Westerveld present die het opnam tegen een klas leerlingen van de school. houdt U nog van ons tegoed.

Jan Cas Sombroek stelt zich kandidaat voor het Waterschapsbestuur

Van woensdag 7 t/m 14 april vallen bij de ingezetenen van Edam-Volendam de stembiljetten door de brievenbus voor de verkiezingen van het Waterschapsbestuur van Waterschap de Waterlanden.