Uw website of webshop online vindbaar maken wat zal leiden tot meer bezoekers met als gevolg meer omzet

De wereld zit momenteel in een lockdown die de offline handel grotendeels stillegt. Online daarentegen is het volop business. Heeft al een compleet professioneel vindbare werkende webshop of website? Of u nu uw website voorbereidt op de lancering of deze gewoon een opknapbeurt wil geven, zorg ervoor dat uw werk solide is. Het lanceren van uw website, of wijzigingen aanbrengen, is nog maar het begin. Hierna speelt SEO een belangrijke rol. Het is echter belangrijk om te onthouden dat SEO een continu proces is. SEO vraagt regelmatig onderhoud en verfijning. Tenslotte wilt u dat bestaande of potentiële klanten uw website verkiezen of die van de concurrent?



Wat is SEO?

SEO staat voor Search Engine Optimization met andere woorden zoekmachineoptimalisatie. De kern hiervan is het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van het websiteverkeer dat via zoekmachines naar uw website leidt. SEO helpt uw website een hogere positie te verkrijgen bij zoekmachine resultaten. SEO geeft de crawlers afkomstig van de zoekmachines wat ze willen. Hierbij kan een linkbuilding bureau uw website vindbaar maken.

Wat is een zoekmachine?

Een zoekmachine is een online platform die mensen helpt bij het vinden van online informatie. Google is een heel erg bekende en grote zoekmachine. Overige zoekmachines werken grotendeels hetzelfde. Zolang uw website geoptimaliseerd is voor Google bent u voorbereid voor tevens de overige zoekmachines.

Hoe werkt en denkt een zoekmachine?

Een zoekmachine verricht in grote lijnen drie stappen:

- Crawling

- Indexeren / rangschikken

- Selecteren van de resultaten hiervan en het presenteren van de beste match in de zoekresultaten van de desbetreffende zoekmachine

Wat is een crawler?

Een crawler is een andere naam voor een ‘spin’ die als het ware pagina’s binnen een website grijpt en indexeert. De zoekmachine Google heeft bijvoorbeeld “GoogleBot” hiervoor ontworpen. Een zoekmachine verspreid crawlers over het gehele wereldwijde web om te zoeken naar pagina’s en de content die zich op deze pagina’s bevinden, om deze vervolgens te indexeren.

Wat is indexeren / rangschikken?

Indien uw website is gevonden door een crawler wordt de informatie op uw website geïndexeerd. De zoekmachine zal de pagina’s onderzoeken en de logica ervan proberen te begrijpen. Vervolgens worden deze gecategoriseerd en opgeslagen in de index. Een index van een zoekmachine is als het ware een groot archief van de gecrawlde websites. Dit archief wordt gebruikt om te gebruiken als zoekresultaat voor degene die op de zoekmachine naar iets op zoek is.

Hoe wordt de crawl baarheid van mijn website verbeterd en hierdoor beter zichtbaar/vindbaar bij de zoekmachine?

Indien de crawler een link vindt dan wordt deze door de crawler gevolgd. Door het organiseren van een sterke interne linkstructuur kan uw website hoger geïndexeerd worden bij de zoekresultaten van zoekmachines wat uw website vindbaarheid voor uw doelgroep vergroot en daarmee uw handel zal stimuleren. Bent u hier niet zo bekend mee, laat de linkbuilding uitbesteden. Want indien uw pagina’s sterk met elkaar verbonden zijn hebben de crawlers minder moeite om uw pagina te vinden en te indexeren. Wat leidt tot een hogere ranking in Google of bij andere zoekmachines. WIlt u hier meer over weten? Contacteer een linkbuilding bureau die u hier graag bij wilt helpen.