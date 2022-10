Volendam zeldzaam slecht in Sittard

De confrontatie met Fortuna Sittard is voor FC Volendam uitgelopen op een totale mislukking. Na de 1-1 in Arnhem tegen Vitesse werd deze ontmoeting – die van twee weken later tegen Fortuna – al benoemd als heel belangrijk. Maar vanaf moment één deed het spel van de ploeg van trainer Wim Jonk pijn aan de ogen. Van alles ging mis en dat schutteren kon niet onbestraft blijven: 2-0 verlies.

Door Eddy Veerman

Robert Mühren doet een vergeefse poging tegen Fortuna Sittard. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

In de eerste tien minuten had Volendam, nog altijd zonder Franco Antonucci, geen grip op de wedstrijd, was het zelf onzorgvuldig in balbezit. Twee keer brak Bilal Ould-Chikh aan de rechterkant uit, ging voor het eigen schot, maar die pogingen smoorden. Dat waren lange tijd de enige wapenfeiten. Het spel zag er ontzettend slordig uit, in de opbouw alsmede bij het uitverdedigen van ballen, zelfs als er geen druk werd gegeven. Alle verdedigers leverden binnen 24 minuten een breedtebal af die tot een tegentreffer had kunnen leiden. Bij één daarvan moest doelman Filip Stankovic ingrijpen, waarbij Burak Yilmaz probeerde een strafschop te versieren, maar scheidsrechter Higler ging daar niet in mee.

In de 26e minuut speelde Benaissa Benamar wederom een bal door het midden welke werd onderschept, waarna Stankovic Volendam wederom behoedde voor een achterstand. In de 33e minuut bleef de consequentie voor het belabberde spel niet uit. Bij een afgeslagen vrije trap belandde de bal bij Umaro die tijd had om aan te leggen en prachtig de kruising vond. Meteen daarna kreeg Gaetano Oristanio de kans – na een combinatie met Robert Mühren – om gelijk te maken, maar het harde schot eindigde op de vuisten van de keeper.

Wat tien minuten voor rust gebeurde, paste in het beeld van de wedstrijd. Een afspeelbal van Mühren werd doorzien, waarna Bilal Ould-Chikh onhandig het duel aanging en zijn rechterbeen zo op het been van Cox zette dat Higler na het zien van de beelden de rode kaart gaf. Weer even later volgde andermaal een verbazingwekkende situatie. Yilmaz kopte op het doel, waarna Derry John Murkin de bal wilde wegwerken maar verkeerde raakte: Stankovic griste de bal weg op de doellijn. Nog voor rust viel de 2-0. Özyakup mocht uit een voorzet vrijstaand binnentikken.

Henk Veerman kwam er meteen na rust in, voor Daryl van Mieghem. Al na een paar minuten deden zich weer verbazingwekkende situaties voor: Xavier Mbuyamba liep eerst met de bal aan de voet zomaar tegen Fortuna-spelers op en even later ging een pass van enige afstand door zijn benen, wat Yilmaz in staat stelde op Stankovic af te gaan. De Servische keeper werd gepasseerd, maar de inzet eindigde op de paal.

Tien minuten voor rust was daar opeens de kans op de 2-1. Guth verslikte zich in het balletje van Veerman, waardoor Mühren alleen voor doelman Pandur verscheen: de poging van de Volendammer had geen vaart en geen precisie, waardoor Pandur kon redden. Zijn collega aan de overkant voorkwam na twintig minuten de 3-0. Yilmaz loste een steekbal op Cordoba, wiens uithaal via de hand van Stankovic op de lat spatte.