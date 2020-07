Partner content

Waarom het vergelijken van verzekeringen belangrijk is

Het aanbod in verzekeringen blijft zich uitbreiden en er zijn steeds meer verschillende prijzen en voorwaarden mogelijk. Hoe kun je dan toch voor de verzekering kiezen die het beste bij je past? Begin met het vergelijken van je verzekeringen! Door zelf via een vergelijker verzekeringen te vergelijken krijg je direct een overzicht met daarin alle aanbieders. Je kunt je verzekering vergelijken op basis van prijs en/of voorwaarden. Wanneer je toch liever professionele hulp wilt inschakelen, kun je er ook voor kiezen om een adviseur in te schakelen. Een adviseur kan je goed helpen bij het vergelijken van verzekeringen. Een adviseur is onafhankelijk als deze een agentschap in verzekeringen heeft bij een serviceprovider van verzekeringsproducten.



Vergelijken heeft voordelen

Het vergelijken van je verzekeringen heeft veel voordelen. Als eerste kun je geld besparen door de goedkoopste verzekering te kiezen. Daarnaast kun je ook kiezen voor de verzekering met de beste voorwaarden. Let er wel op dat een verzekering met de beste voorwaarden vaak niet de goedkoopste verzekering is, maar wel de beste dekking biedt. Tot slot kun je, door zelf verzekeringen te vergelijken, kiezen voor de verzekering die het beste bij jouw (financiële) situatie past.

Liever een adviseur inschakelen?

Het kan zijn dat je toch liever een adviseur inschakelt, omdat je bijvoorbeeld niet genoeg kennis van verzekeringen hebt. Elke verzekering bevat voorwaarden met een uitleg wat er wel en niet verzekerd is. Dit is vaak veel informatie. Als het vergelijken van deze voorwaarden te veel werk is, of als je te weinig inzicht hebt in financiële producten, is het handig om een financieel adviseur in te schakelen. Die kan aan de hand van een analyse de verzekering adviseren die het beste bij je passen. Daarnaast helpt een adviseur je niet alleen met het vergelijken en afsluiten van verzekeringen, maar ook bij schade. Tot slot kan een financieel adviseur je vaak helpen met andere financiële vragen. Wanneer een adviseur bijvoorbeeld is aangesloten bij een serviceprovider voor hypotheken, kan de adviseur je ook helpen bij al je hypotheekvragen. Zo kun je al je verzekeringen en eventueel je hypotheek en/of kredieten onderbrengen bij een vaste adviseur. Dan hoef je nooit na te denken bij wie je moet zijn voor je financiële vragen of bij schade.

Vergelijk je vaste lasten

Je kunt je verzekeringen zelf vergelijken, maar wist je dat je nog veel meer producten online kunt vergelijken? Tegenwoordig is het mogelijk om naast verzekeringen ook hypotheken, leningen, energie, private lease en internetcontracten te vergelijken. Je kunt er dus voor kiezen om deze zelf af te sluiten of om een financieel adviseur in te schakelen.

Wil je graag geld besparen en meer zicht hebben op de voorwaarden? Start dan nu met vergelijken, mét of zonder adviseur!