Partner Content

Wat verbruikt een elektrische radiator

Daarom zijn elektrische radiatoren zuinig in verbruik De overstap van gas op elektra stelt ons voor uitdagingen. Wat gaat het kosten als we ons huis elektrisch verwarmen? De overheid heeft bepaald dat we in 2025 niet langer gebruik maken van gas. De overstap op elektrisch koken hebben veel mensen al gemaakt. De woning verwarmen zonder gebruik te maken van gas wint terrein. Denk aan het installeren van een warmtepomp.

Dat laatste is een kostbare aangelegenheid en heeft nogal wat om het lijf. De woning elektrisch verwarmen met elektrische radiatoren is een eenvoudiger optie.

Daarmee laten we de stijgende gasprijs achter ons en maken we gebruik van elektra waarvan de prijs de laatste jaren met twintig procent is afgenomen. Een ander voordeel van elektrische verwarmen is dat er een veel kortere opwarmtijd is dan bij de traditionele cv- installatie waarbij de boiler eerst moet worden opgewarmd. Door het sneller opwarmen is er minder verlies van energie. Bovendien kan een elektrische verwarming eenvoudig uitgeschakeld worden als de ruimte verlaten wordt. Ook dat scheelt. Al met al is elektrisch verwarmen de laatste jaren een stuk zuiniger geworden.

Kiezen voor elektrische hoofd- of bijverwarming

De elektrische radiator kan zowel als hoofd- als bijverwarming ingezet worden. Als het gaat om hoofdverwarming zijn er twee mogelijkheden: klassieke elektrische radiatoren of radiatoren met accumulatie.

Radiatoren met accumulatie zijn duurder in aanschaf, maar tot wel twintig procent zuiniger in gebruikt dan de traditionele modellen. Bij accumulatieverwarming wordt er ’s nachts warmte opgeslagen. Dat gebeurt in een stenen kern. Daarin bevindt zich een weerstand waar elektriciteit doorheen wordt geleid, waardoor het steen, met een hoge opslagcapaciteit, de warmte opslaat. Deze opgeslagen warmte wordt overdag afgegeven.

Gebruik maken van het goedkopere nachttarief

Door in de nachtelijke uren de warmte op te slaan, kan er gebruik worden gemaakt van het nachttarief. Dat scheelt aanzienlijk in de portemonnee. In goed geïsoleerde ruimtes is dit een zinvolle manier van verwarmen.

Als bijverwarming is het voordeel van elektrisch verwarmen dat het snel gaat en je dus ‘op de gewenste tijd’ voor een behaaglijke temperatuur kunt kiezen. De kosten zijn dan wel wat hoger omdat niet alleen het vermogen, maar ook het verbruik groter is.

Stijlvolle elektrische radiatoren

Naast het verbruik, wil het oog ook wat. Elektrische paneelradiatoren zijn de meest traditionele radiatoren die zowel via de centrale verwarming als apart te bedienen zijn. De prijzen zijn afhankelijk van het vermogen.

Buisradiatoren zijn vooral geschikt voor bijvoorbeeld de badkamer, of het nu om de hoofd- of bijverwarming gaat. Ook deze kan via de cv of los ingeregeld worden.