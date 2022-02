Zaterdag 1 wint van concurrent Urk

Eindelijk weer een competitiewedstrijd, bovendien zelfs met publiek. Wat zullen de aanwezigen hebben genoten van deze topper in de hoofdklasse B. Nummer drie Volendam tegen Urk, de trotse nummer twee. Vanaf het eerste fluitsignaal was het Volendam dat de wedstrijd naar zich toetrok en het betere spel toonde.

Het krachtsvertoon leidde tot een verzilverde strafschop van Jens Kras. Na een half uur spelen was het Joey Tol die de score verdubbelde. Urk antwoordde gelijk. Volendam leek de rust in te gaan met een 2-1 voorsprong, maar Sout maakte er met een verwoestende uithaal 3-1 van.

Na de thee scoorde Urk de aansluitingstreffer. Vervolgens wist Dave Zwarthoed de bal in leeg doel te koppen. Zwarthoed maakte ook de 5-2 na een schitterend passje van Sout, die even later zelf ook zijn tweede maakte. 6-3, een meer dan verdiende einduitslag voor een goed spelend Volendam.