Zo kun je goedkoop een dagje naar Amsterdam

Nu de dagen weer kouder en donkerder worden, is het soms lastig om een leuke weekendactiviteit te bedenken. Een stedentrip is een leuk uitje op deze knusse dagen voor de kerst, maar soms pakt dat helaas erg duur uit. Gelukkig hoeft een stedentrip niet altijd duur te zijn.

Parnercontent

Zelfs parkeren Amsterdam kan tegen goede prijzen. Met onderstaande tips maak jij een betaalbaar uitje naar Amsterdam.

Maak een mooie stadswandeling

Niet alles in Amsterdam hoeft geld te kosten. Zo kun je bijvoorbeeld een mooie tour door de stad maken zonder ook maar een euro uit te geven. Online vind je veel routekaarten en apps die je door de stad begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan een graffiti-wandeling, een wandeling langs je favoriete koffietentjes of gewoon een wandeling door het herfstachtige Vondelpark. Met een mooie stadswandeling zie je dus al het moois van Amsterdam, zonder hoge bedragen uit te geven.

Struin over de markt

Amsterdam kent een heleboel markten. Denk bijvoorbeeld aan de Albert Cuypmarkt, de Bloemenmarkt, de Pure Markt of de Boekenmarkt Spui. Vooral op zondag vind je veel grote markten in de stad. Van ambachtelijke kraampjes met eten en drinken tot vintage kleding. Het aanbod van zondagsmarkten is in Amsterdam zeer divers. Natuurlijk kan een bezoekje aan de markt ook duur uitpakken, maar over het algemeen geef je op de markt kleine bedragen uit.

Bezoek de oases van Amsterdam

Wil je je liever onderdompelen in het groen? Dan is een bezoekje aan de De Hortus Botanicus van Amsterdam zeker de moeite waard. De tickets zijn niet duur en je maakt kennis met een andere, groene kant van Amsterdam. Mocht je liever helemaal geen geld uit willen geven, dan kun je de stadsparken van Amsterdam gratis bezoeken. Het bekendste park is natuurlijk het Vondelpark, maar je kunt ook heerlijk wandelen in het Amstelpark, Flevopark of bij de Gaasperplas.

Goedkoop vervoer in Amsterdam

Helaas is Amsterdam te groot om alles per voet te bezoeken. Gelukkig hoeft het vervoer in Amsterdam niet altijd veel geld te kosten. Allereerst kun je natuurlijk de fiets pakken. Voor nog geen vier euro per dag huur je al een OV-fiets. Natuurlijk zijn er ook genoeg andere aanbieders van fietsen. Vind je de afstanden te ver om te fietsen? Dan kun je voor nog geen 9 euro per dag onbeperkt gebruikmaken van de trams, bussen en metro’s in Amsterdam.

Gratis het IJ oversteken

Met de gratis veerpont kun je op unieke wijze het IJ oversteken. Met mooi weer heb je een prachtig uitzicht over het water. De gratis veerboot vertrekt vanaf de achterkant van het centraal station en brengt je in ongeveer zes minuten naar de overkant. Je stapt uit op de NDSM-werf. Op de NDSM-werf vind je een creatieve broedplaats met prachtige sculpturen en graffiti. Het is dus zeker de moeite waard om door dit gebied te struinen. Verder vind je op de NDSM-werf ook de IJ-hallen. Hier worden regelmatig de grootste vlooienmarkten van Nederland georganiseerd. Bekijk dus zeker even de agenda, voordat je de oversteek maakt.