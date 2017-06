Koe in de sloot naast de Lokkemientjesweg

Maandagmorgen raakte een koe te water in de sloot langs de Lokkemientjesweg in Edam. De koe kon op eigen kracht niet meer op het weiland komen en gleed steeds weer van de oever terug het water in.

Door een voorbijganger werd de brandweer gebeld, die om 9.00 uur arriveerde. Omdat de koe niet in levensgevaar verkeerde werd er door de brandweermannen geen actie ondernomen, maar de eigenaar gebeld. De boer kwam even later aanrijden en wist de koe weer op het weiland te trekken.