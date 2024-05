Degradatie FC Volendam een feit

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het een onomkeerbaar: FC Volendam degradeert in het seizoen 2023/2024 uit de Eredivisie. Ajax speelde zondagmiddag met de thuisclub, waardoor het kon uitlopen in de score: 1-4 werd het. Het lot van de FC was eigenlijk al voorafgaand aan dit duel bezegeld. RKC Waalwijk had toen al met ruime cijfers gewonnen, waardoor handhaving alleen nog cijfermatig mogelijk was. Volendam heeft zijn degradatie uiteraard niet alleen te danken aan het verlies tegen de recordkampioen. In dit hele seizoen was het vaak net niet, af en toe net wel, maar meestal kwam het ruimschoots tekort. Door: Laurens Tol

Foto: FC Volendam/Fred Rotgans

FC Volendam zette in de beginfase hoog druk op de opbouw van Ajax. In de duels zaten de spelers er fel op. De Amsterdammers probeerden duidelijk om die confrontaties te vermijden. In de 7e minuut was het eerste spannende moment van de wedstrijd. De scheidsrechter moest naar de kant om een mogelijke strafschop-situatie voor Volendam te bekijken. Op het oog leek er weinig aan de hand, maar de arbiter deed er toch lang over om de beelden tot zich te nemen. Uiteindelijk stelde hij vast dat er sprake was van buitenspel. Geen penalty dus.

In de tijd die daarop volgde, combineerde Ajax wat over het veld. Het miste daarbij de echte scherpte om grote mogelijkheden te creëren. Volendam was al een paar keer voor het Amsterdamse doel verschenen, maar werd daarbij evenmin gevaarlijk. Pas in de 22ste minuut kreeg Ajax de eerste serieuze schietkans. Dit schot van Brian Brobbey werd weggewerkt door doelman Mio Backhaus. Even later reageerde hij wederom goed op een inzet van diezelfde aanvaller, nu uit een counter.

Volendam begon meer en meer onder druk te staan. Een achterstand kon niet uitblijven en dat bleef die ook niet. Middenvelder Kenneth Taylor haalde uitstekend uit, zijn inzet ging via de onderkant van de lat in het doel: 0-1.

Na de goal wilde Volendam zich terug knokken. Het kreeg daarbij ook de bal van Ajax. Later waren het de Amsterdammers die weer het initiatief namen. In de 36ste minuut kreeg de thuisclub wel een behoorlijke kans: Vivaldo Semedo kopte de bal over het doel. Daarna kabbelde de wedstrijd wat voort. Ajax leek de score op het bord wel best te vinden, Volendam kon daar weinig tegenover stellen. Tot aan de rust bleef het bij 0-1.

In de eerste minuut na de pauze kreeg Volendam gelijk een enorme kans. George Cox gaf een afgemeten hoge bal op de diepgaande Darius Johnson, die deze met een soort lob een fraai vervolg gaf. Jammer genoeg voor Volendam eindigde die op de paal en trof net geen doel. Duidelijk was wel dat er nog wat te halen was voor de FC in dit duel. Dat bleek niet zo te zijn. Na een actie van Mika Godts kwam de bal terecht bij Chuba Akpom, die de bal voor het inschieten had: 0-2. Volendam stond voor een bijna kansloze missie.

In de 64ste minuut stond Semedo in een kansrijke positie, maar wist zijn voet niet tegen de bal te krijgen. Een kans op de aansluitingstreffer werd daarmee niet benut. De thuisclub moest daarna vrezen om niet tegen een grotere achterstand aan te lopen. Het was over het algemeen eenrichtingsverkeer richting het Volendamse doel, waardoor de 0-3 in de lucht hing. De FC leek eerder rijp voor de slacht, dan dat het nog terug in de wedstrijd kon komen. Dat eerste werd bewaarheid: Brian Brobbey ontweek een sliding van Damon Mirani, kon doorlopen en schoot raak in de verre hoek. De derde Amsterdamse treffer was daarmee een feit en daarmee een degradatie, die al eerder vrijwel onafwendbaar was.

Volendam gaf het daarna helemaal weg. Kenneth Taylor maakte de vernedering groter en tekende ook nog de 0-4 aan. De eer werd nog gered door Benaissa Benamar, die scoorde met zijn hoofd. Het duel tegen Ajax eindigde in 1-4.