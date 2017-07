Laatste avond Anja Grootendorst in De Burghwall

Vrijdagavond vond in De Burghwall aan de Achterhaven een af-scheidsfeestje plaats. Na 20 jaar het verenigingsgebouw beheerd te hebben gaat Anja Grootendorst met pensioen. Het was voor Anja en de familie Grootendorst de laatste avond in De Burghwall (voorheen het Parochiehuis), want haar ouders Piet en Nel Grootendorst hebben in het verleden ook 6 jaar De Burghwall gerund.