PianoWandeling in Edam trok veel bezoekers aan

Voor het veertiende jaar op rij organiseerde Stichting Piano Edam zondag de befaamde PianoWandeling. Dit evenement trok erg veel liefhebbers aan. Om 13.00 uur ging de PianoWandeling van start met carillonspel door beiaardier Frits Reynaert in de beroemde Speeltoren.

Op liefst 25 locaties vond het piano-evenement plaats en er waren zo’n 100 deelnemers die zorg droegen voor een muzikale middag. Mede door het stralend mooie weer was er veel publiek op de been.

In het centrum van Edam liepen de liefhebbers naar de vele aparte locaties waar de piano’s en instrumenten bespeeld werden. Ook waren er optredens van bandjes en combo’s. Verschillende genres muziek kon men beluisteren, van klassiek tot jazz, populair tot rock en blues.