Pupillentoernooi bij AV Edam met 365 deelnemers



De atletiekaccommodatie van AV Edam is de afgelopen weken grondig aangepakt. Dinsdag was de oplevering en was er die avond de eerste wedstrijd. Afgelopen zaterdag organiseerde AV Edam een pupillenwedstrijd waar liefst 365 kinderen aan deelnamen.

Wedstrijdleider was Stef Baart en om 11.00 uur klonk het startschot van de eerste estafette. Het was een drukke dag waar, tussen alle strijd voor het kampioenschap, plezier in de atletieksport hoog in het vaandel stond voor al deze pupillen.

Ondanks wat regenbuitjes in de morgen, werd het schema strak aangehouden. Aan verschillende atletiekonderdelen werd meegedaan en om 16.00 uur was het geslaagde toernooi afgelopen.