Rondjes Rijden door schaatsjeugd levert 2740 euro op voor Pax Kinderhulp

Zaterdag werden de schaatslessen voor de jeugd afgerond bij IJsvereniging Edam. Er hebben dit jaar 112 kinderen meegedaan en dat waren er 30 (!) meer als vorig jaar. Zaterdag was de laatste dag en tijdens de laatste ‘les’ worden rondjes geschaatst voor het goede doel.

Dit keer was ervoor gekozen om met de actie geld in te zamelen voor PAX Kinderhulp. De jongens en meiden konden zich laten sponsoren met het rondjes rijden op kunstijsbaan “De Meent” in Alkmaar. Door de 112 kinderen zijn in totaal 3450 rondjes geschaatst, wat op een totaal van 1380 kilometer komt.

Op maandag kon de schaatsjeugd het sponsorgeld af komen geven in de kantine van AV Edam. De actie leverde 2740 euro op, een record! Kees Zwarthoed kon de cheque overhandigen aan een dolblije Stef Baart van PAX Kinderhulp.