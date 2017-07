Spandoeken attenderen om de zomerevenementen

De vakanties dienen zich weer aan. Maar vóór ‘t zover is vinden er nog sportieve en culturele evenementen plaats. Daar wordt reclame voor gemaakt. De Avondfiets4daagse van Edam en Volendam is voor de eerste keer samengevoegd tot de Steur Makelaars Fietsweek.

Deze wordt gehouden van maandag 3 t/m vrijdag 7 juli, start tussen 18.30-19.15 uur vanaf De Singel in Edam waar ook de finish is. De week erop, van maandag 10 t/m vrijdag 14 juli is de Steur Zwemvier-daagse van EDVO in zwembad “De Waterdam”.

De Kaasmarkten in Edam gaan woensdag 5 juli weer van start. Als eregast om de eerste Kaasmarkt van 2017 te openen is burgemeester Lieke Sievers uitgenodigd om de bel te luiden.