Victory Wines goes Champagne!

Beste wijn- en Champagnevrienden, Eindelijk na tientallen jaren is het mij gelukt twee Champagne huizen te selecteren die aan mijn maatstaf voldoen. Op de afgelopen Prowein beurs in Düsseldorf heb ik samen met Bernd Weeke en Robert ten Hoope alle cepages van het Champagnehuis Arnaud Robert in Fossoy, vlakbij Château-Tierry, geproefd. Wij waren alle drie enthousiast. Ook de man achter de Champagne bleek een zeer sympathieke Fransman te zijn. Hij heeft zelf 25 hectare, verdeeld over zeven dorpjes en 68 percelen in eigendom. Zijn familie heeft totaal 45 hectare wijngaarden met Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier in eigendom.

Halverwege april bezocht ik de Pépites des Vignerons Indépendants de Champagne in Reims. Na eerst een aantal simpele Champagnes geproefd te hebben zat daar plotseling de Cuvée Hommage, 100% Pinot Meunier, van Champagne Christian Naudé in mijn proefglas. Wat een fantastische rijpe, multi dimensionale, Champagne. Die wil ik ook importeren. Enfin, ik ben maandag jongstleden naar Charly-sur-Marne gereden om bij Christian langs te gaan en mijn auto met deze Cuvée Hommage vol te laden.

Op 11 mei aanstaande van 11.00 tot 17.00 uur laat ik ze je graag proeven op de Voorjaarsproeverij van Victory Wines in tuincentrum ‘t Lokkemientje in Edam.

Mijn reis begon in 1989 toen ik in Hongkong de fantastische wereld van Fine Wines ontdekte. In 2002 startte ik in Fort Edam met het importeren van boutique wines uit de Kaap. Na negen jaar te hebben gekampt met een depressie, hervatte ik in 2017 mijn carrière in wijnimport met Duitse wijnen van Matthias Gaul. Deze nieuwe stap in de Champagne voelt als een kroon op mijn werk. Champagne at last!

V I C T O R Y W I N E S

Peter J. Jansen – Register Vinoloog van de Wijnacademie

Voorhaven 107

1135 BP Edam

Tel.: +31(0)612 962 652,

e-mail: info@victorywines.nl, www.victorywines.nl