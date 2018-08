Waterdag 2018 Edam

Waterdag 2018 vindt plaats op zaterdag 25 augustus. Dit jaar hebben we met een traan afscheid genomen van ‘onze’ koebootrace. De laatste jaren nam het aantal deelnemende teams af en hierdoor is het helaas niet meer haalbaar om dit evenement te organiseren.

We komen dit jaar dan ook met iets vernieuwends! In de Nieuwe Haven kunnen jullie genieten van spectaculaire Flyboard demonstraties en u kunt daarna ook zelf de uitdaging aangaan! De tijden van deze demonstraties zijn, onder voorbehoud, om 11.00, 12.30 en om 15.00 uur. Er is om 13:00 uur een Sup-race in de Nieuwe Haven en er zijn georganiseerde Sup-tochten door de grachten van Edam. De beachvolley komt deze Waterdag naast het vertrouwde beachvolleytoernooi met een nieuw concept. Zoals altijd is er natuurlijk ook de vrijmarkt door het oude centrum van Edam.