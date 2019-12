1.300 Paarse cup-cakejes uitgedeeld in DBC

Afgelopen vrijdag was het “Paarse Vrijdag”. Dan wordt aan leerlingen van het voortgezet onderwijs wereldwijd opgeroepen om paarse kleding te dragen om zo te protesteren tegen homofobie op school.

Al 3 jaar neemt ook het Don Bosco College deel aan “Paarse Vrijdag”, dit op initiatief van de Leerlingenraad. Vanwege “Paarse Vrijdag” werden die morgen tijdens de pauze in de aula van het DBC aan de leerlingen paarse cup-cakejes uitgedeeld. Dat gebeurde in twee sessies en in totaal werden er 1.300 cup-cakejes uitgedeeld.

Aan de leerlingen werden bonnetjes uitgedeeld en daarmee konden ze de traktatie in de aula ophalen. De leerlingen lieten zich de Paarse Vrijdag-traktatie lekker smaken onder het motto: “Je mag zijn wie je bent”.