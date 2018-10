50-jarig jubileum Sint Petrusschool

Vorige week vrijdag 12 oktober werd de feestweek rond het 50-jarig jubileum van de Sint Petrusschool geopend met een officiële receptie en ‘s avonds een reünie voor oud-leerlingen. Donderdag jl. ging het feest voor de leerlingen van de school van start. Om 08.45 uur was de gezamenlijke opening op het plein van de Sint Petrusschool met het zingen van het Petrus-jubileumlied.

Daarna werd met alle leerlingen tegelijk aan springtouwen gedaan. Sebastiaan Hoek van Mauritius is kampioen rope skipping. Hij verzorgde ‘n demonstratie. Daarna was er sportief vermaak. Voor 5 groepen (7 en 8) was er een Meerkamp in sporthal De Seinpaal. Voor de andere groepen waren er Oudhollandse spellen in de school zelf.