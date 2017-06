Afscheid van geestelijk verzorger Ben de Bock

In ‘De Plecht’ van verzorgingshuis Sint Nicolaashof vond woensdagmiddag een themabijeenkomst plaats ter gelegenheid van het afscheid van Pater Ben de Bock, geestelijk verzorger Edam-Volendam.

Ruim 7 jaar was Ben de Bock in het Sint Nicolaashof werkzaam om de senioren bij te staan en voor te gaan in de vieringen die er plaatsvinden in de kapel. Ben de Bock had al eerder individueel afscheid genomen van de bewoners. Op woensdagmiddag was het afscheid voor de medewerkers, collega’s, mantelzorgers en bekenden.

Men ziet Ben de Bock node vertrekken als geestelijk verzorger, want hij heeft in de achterliggende jaren veel goed werk verricht. Er waren toe-spraken van Dick Twisk en Jean-Jacques Suurmond (columnist Trouw).