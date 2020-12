Beleggingscolumn

Beleggen voor je pensioen met belastingvoordelen

Het is belangrijk om op tijd na te denken over je pensioen. Het inkomen voor na je pensioenleeftijd moet je namelijk tijdens je werkende levensjaren zien op te bouwen. Uit onderzoek blijkt echter dat zo’n 40% van de Nederlanders niet voldoende pensioen opbouwt! In dit artikel leggen we uit hoe je eenvoudig inzicht krijgt in je pensioeninkomen en hoe je bij Axento fiscaal aantrekkelijk pensioen kunt opbouwen.





In Nederland bestaat pensioen uit drie onderdelen: (1) AOW, (2) pensioen dat een werkgever voor je opbouwt en (3) pensioen dat je zelf opbouwt. Hoe hoog je totale pensioeninkomen nu is, kun je gemakkelijk bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Alleen het AOW-inkomen is voor de meeste mensen niet genoeg om van rond te komen na pensionering. Maar uit onderzoek blijkt dat zelfs 31% van de mensen in loondienst niet genoeg heeft aan AOW en het pensioen van de werkgever. Onder zzp’ers is dit probleem nog groter. Bijna 45% van de zelfstandigen bouwt zelf onvoldoende pensioen op.

Voor veel mensen is het dus verstandig of zelfs noodzakelijk om zelf aanvullend pensioen op te bouwen. Een slimme manier om dit te doen, is door (periodiek) te beleggen in box-1. Dit noemen we ook wel pensioenbeleggen of lijfrentebeleggen. Deze vorm van beleggen biedt een aantal belastingvoordelen ten opzichte van ‘gewoon’ beleggen in box-3. Zo is je inleg volledig aftrekbaar van je inkomen op je belastingaangifte. Je inleg is dus als het ware een aftrekpost in box-1, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt! Daarnaast betaal je over dit geld geen vermogensbelasting in box-3. Op je pensioendatum (of maximaal 5 jaar na je pensioendatum) moet je je opgebouwde vermogen laten uitkeren. Op dat moment moet je er ook inkomstenbelasting over betalen. Een voordeel hiervan is dat je inkomen op dat moment waarschijnlijk lager is dan nu, waardoor je een lager belastingtarief betaalt over de uitkeringen.

Tegenover de genoemde voordelen staan wel een aantal spelregels. Je kunt bijvoorbeeld niet onbeperkt inleggen. Je inleg is beperkt tot je beschikbare jaarruimte of reserveringsruimte. De hoogte hiervan is weer afhankelijk van je leeftijd en hoeveel pensioen je jaarlijks al opbouwt. Daarnaast kun je het geld niet zomaar tussentijds opnemen. Het geld staat op een geblokkeerde rekening die pas uitkeert op je AOW-leeftijd. Als laatste brengt beleggen natuurlijk risico’s met zich mee. Daar staat weer tegenover dat het verwachte rendement ook een stuk hoger ligt dan de spaarrente. Wil je meer weten over de mogelijkheden van pensioenbeleggen? Kijk dan op www.axento.nl/pensioen of neem vrijblijvend contact met ons op.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Care IS Vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

Tel. 0299-720961

info@care-is.nl

www.care-is.nl