Motie aangenomen om eerst integriteitsonderzoek te laten verrichten

Besluit over Lange Weeren uitgesteld

Donderdagavond zou in de gemeenteraad worden gestemd over de door het College van B & W voorgelegde totaalvisie, aangaande bouwen in de Lange Weeren, maar tot een stemming zou het niet komen. Een motie van Zeevangs Belang werd – na enige beraadslaging – unaniem aangenomen. Die motie behelsde een uitgebreid onafhankelijk integriteitsonderzoek te laten doen naar belangenverstrengeling en strijdig handelen met wet- en regelgeving en naar het mogelijk onrechtmatig handelen dan wel onrechtmatig beïnvloeden van het gehele besluitvormingsproces betreffende de visie en het ontwikkelkader van de Lange Weeren.

Voorafgaand was er een protestmars van Blokgouw-omwonenden en Stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren en de avond in raadszaal aan de Schepenmakersdijk begon met een inleiding van burgemeester Lieke Sievers. Na een rits insprekers, waaronder de advocaat van de stichting, werd de motie van Zeevangs Belang besproken.

Na enige tijd vroeg VD80-fractievoorzitter Angelique Bootsman aan de voorzitter (burgemeester) om de vergaderging te schorsen en in presidium te gaan, zodat meer details konden worden gedeeld over wat zich recentelijk achter de schermen heeft afgespeeld. Naast beschuldigingen en insinuaties zijn ook bedreigingen geuit richting bestuurders, waardoor de zaak inmiddels bij de politie ligt. Voor de fractievoorzitters was dat na beraadslaging met de burgemeester grond in te stemmen met het laten verrichten van een integriteitsonderzoek.

Enkele fractievoorzitters benadrukten wel dat zij nog vóór de verkiezingen (maart 2022) een besluit willen nemen over het voorstel dat donderdag voorlag.