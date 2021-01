Bijna alle 102 appartementen Friese Vlaak bewoond

Eind vorige jaar is het woonzorg-complex De Friese Vlaak aan de Wieringenlaan in de De Broeckgouw opgeleverd. Naar een ontwerp van Fame Architecten is de bouw zeer voorspoedig en vakkundig gerealiseerd door KBK Bouw.

Inmiddels zijn alle 102 appartementen opgeleverd en het grootste gedeelte is al betrokken door de nieuwe bewoners. Er is tevens een Wijkontmoetingscentrum voor de hele buurt. Vanwege de corona kon dit nog niet in gebruik worden genomen.

Eind december en begin januari vonden de laatste verhuizingen plaats naar de Friese Vlaak met de bewoners van verzorgingshuis De Meermin. Alle bewoners zijn zéér te spreken over hun nieuwe ruime behuizing en vinden het echt fantastisch. Tussen de gebouwen die het WoZoCo vormen zijn tuinen met zitplaatsen aangelegd.