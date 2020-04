Bouw gaat gelukkig wel gewoon door

Het zijn roerige tijden in talloze bedrijfstakken door de Corona-crisis. Met name de horeca, detailhandel, kapperszaken, reisbureaus, etc. worden keihard getroffen door de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Naast de supermarkten en zorgverlening draait de bouw gelukkig wel gewoon door. Met name in de nieuwe woonwijk De Broeckgouw zijn er volop bouwactiviteiten en ook elders in Edam-Volendam zijn renovatie- en nieuwbouwklussen, zodat de bouwvakkers aan het werk blijven.

In De Broeckgouw gaat de bouw van het WoZoCo “De Friese Vlaak” gestaag verder door KBK Bouw. Ook elders in deze woonwijk wordt volop gewerkt aan de bouw van woningen en de laatste villa’s op de vrije kavels.