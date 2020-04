Kinderen ervaren ‘Onderwijs op afstand’ geheel verschillend

De één mist de drukte van de klas, de ander niet

Gisteren ging de vijfde week in van ‘Onderwijs op afstand’. Pionieren, in een tijd waarin de verveling bij kinderen kan toeslaan, de huiselijke druk wellicht toeneemt en tegenover spanningsvelden helaas nog geen toegang tot sportvelden staat. Gelukkig zorgen de goede weersomstandigheden voor verlichting. Het kind moet kind kunnen zijn, maar wordt gevraagd zich als volwassene te verplaatsen in de gevolgen van een mondiale crisissituatie. Ouders wordt onbedoeld gevraagd op gezette tijden de rol van leerkracht over te nemen, dan weer los te laten in situaties en dan weer te stimuleren. Gezinnen hebben kinderen van verschillende jaargangen en niet in elke woning huizen meerdere apparaten waarmee online-les kan worden gevolgd. Vanuit lege klassen of thuis stellen leerkrachten alles in het werk de kinderen naar de volgende jaargang te loodsen. Onwetend hoe lang het nog duurt. En de kinderen zelf: de één gedijt goed in de huidige situatie, de ander mist structuur. Linda Kemper (Petrus, groep 8B) en Lisan Molenaar (groep 8A) beantwoorden enkele vragen en Lisan legde enkele andere leerlingen vragen voor (zie onder).

Door Eddy Veerman

Wat was je gevoel toen werd aangekondigd dat de scholen dicht moesten?

Linda: ,,Ik vroeg het me de dagen daarvoor al af, waarom onze school niet dicht ging. Omdat er dan veel zou gaan veranderen, als het gaat om de verspreiding van corona. Tuurlijk klonk het daarna als vakantie, als je niet naar school hoeft. Een dag later kreeg mijn ma een bericht via het systeem Parro, dat het schoolwerk konden worden opgehaald en dan weet je dat het geen vakantie is. Het is best wel druk.”

Lisan: ,, We hoorden eerst dat het schoolwerk twee uur per dag zou duren. Nu is het wel iets meer. Maar het verschilt natuurlijk per leerling hoe lang je er over doet.”

Doen jullie veel online?

Linda: ,,Wij begonnen al snel met online les, bijna alles via ZuluConnect waar de links in staan, om naar Spelling, Taal en Rekenen te gaan.”

Lisan: ,,We gebruiken Microsoft Teams voor de uitleg van de meester en het eventueel stellen van vragen.”

Linda: ,,Het lukte niet iedereen om daar in te komen, dus ik stuurde een filmpje van hoe je dat kon doen via de whatsappgroep van onze klas.”

Wat mis je?

Linda: ,,Ik mis de drukte om me heen in de klas. En dat je even iets kunt vragen bij een klasgenootje.”

Lisan: ,,Nu doen we dat online. En de meester neemt soms filmpjes op, om te laten zien wat je moet doen.”

Linda: ,,Dat heeft de meester bij ons met het werkstuk gedaan, om uit te leggen hoe je informatie kunt vinden. En ik mis ook de momenten dat we even klieren met een groepje.”

Lisan: ,,Je mist de leuke dingen van de klas. Want soms is het daar heel druk en wat dat betreft kan ik mezelf thuis veel beter concentreren.”

Linda: ,,Je mag elkaar soms helpen in de klas, dan gebeurt het ook wel eens dat iemand mij iets vraagt en dan mag ik even de klas uit om hem of haar daar te helpen. Dat vind ik wel prettig.”

Lisan: ,,Maar de situatie is wel anders: als je wílt thuisblijven is het leuk, maar als je moet thuisblijven, is het niet leuk.”

Linda: ,,Het gebeurt wel eens in de klas dat iemand uit verveling zegt ‘ik wil naar huis’. En nu zijn we thuis en nu wil bijna iedereen weer naar school. En nu mág het niet.”

Je ziet elkaar dus niet voortdurend, online?

Lisan: ,,Wij bespreken dingen via de chat, dus we zien elkaar bijna niet in beeld. Je hebt meer vrijheid, je kunt zelf je schooltijd indelen. Als je rekenen even niet snapt, kun je het eventueel wegleggen en op het moment dat je weer goed geconcentreerd bent, oppakken.”

Wordt er veel gecontroleerd?

Linda: ,,Jazeker. Ik stelde een bepaalde opdracht uit tot de avond en was toen behoorlijk moe. Had ik de volgende morgen een berichtje van de meester, dat ik het was vergeten.”

,,Normaal gesproken heb je de oefeningen rondom Nieuwsbegrip in de klas, maar dat moet je nu alleen doen. Je leest een tekst en krijgt daar vragen over of moet zelf vragen bedenken. Dat vind ik lastig – het is gewoon leuker in de klas – en dan wordt mijn ma wel eens gek van me.”

Op weg naar het einde van de basisschoolperiode zijn er altijd leuke activiteiten?

Linda: ,,Wij zouden op de vrijdag voordat aangekondigd werd dat alle scholen dicht zouden gaan, naar het Don Bosco College, om bijvoorbeeld te gaan bakken. Dat ging niet door en daar waren we best wel pissig over. Dat zou dan worden uitgesteld. Maar de vraag is of dat nog gaat gebeuren.”

,,En iedereen hoopt natuurlijk heel erg dat de musical doorgaat. Je moest ook een betoog schrijven over wat je wilt als rol voor de musical. En stel dat we straks na de meivakantie nog niet naar school mogen, wij hebben de leerkrachten gevraagd of we dan toch in beurten in groepjes naar de school mogen om de musical te oefenen.”

Lisan: ,,Maar nu is ons groep 8-schooljaar eigenlijk verpest. Ons buurmeisje zat vorig jaar in groep 8 en zegt zo vaak ‘ik zou het wel drieduizend keer over willen doen’. Het lijkt er nu op dat we geen musical krijgen en gaat het schoolkamp wel door half juni?”

Linda: ,,Sommige kinderen vinden het irritant dat de CITO Eindtoets niet doorgaat. Want ze wilden hoger scoren. Ik wilde zelf ook zekerheid. Mijn meester zegt dat ik naar VWO kan. Ik ben niet de beste in Spelling, dat moet bij mij worden verbeterd. Dan wil je zorgen dat het bij de CITO zichtbaar is. Als we niet meer naar school kunnen en we gaan dan naar het Don Bosco College, ik vraag me af of dat goed is. Die stap is groot.”

Volg je veel het nieuws?

Linda: ,,Ik volg het wel veel, via mijn telefoon. En ik kijk vaak Jinek op tv. Maar ik ben na het schoolwerk ook veel buiten, helemaal nu het mooi weer is.”

Lisan: ,,Ik volg het zeker. En we praten er thuis ook over.”

Begin je ’s morgens meteen?

Linda: ,,In het begin zette ik mijn wekker steeds vroeger. Eerst om negen uur en uiteindelijk om half acht. Nu word ik uit mezelf om acht uur wakker en dan begin ik eigenlijk meteen. Ik zit liever niet in de avond, dan ben ik graag buiten.”

Lisan: ,,In de ochtend zijn de meeste kinderen bezig met hun schoolwerk en is nog niemand buiten, dus ik zorg ook dat ik het dan klaar heb. In de ochtend neem ik alles ook beter op, gaat het beter qua concentratie.”

Linda: ,,’s Avonds meld ik me nog wel eens aan op Teams, om te kijken of de meester nog een bericht heeft gestuurd. En dan zie ik dat dat er nog kinderen online zijn, die dan nog met vragen komen over bijvoorbeeld Taal. En volgens mij heeft onderzoek ook uitgewezen dat je meer lesstof kan opnemen in de morgen, dus dat zit in mijn systeem, dat dat beter is”, glimlacht ze.

Kun je thuis hulp vragen waar nodig?

Linda: ,,Ik doe veel alleen en als ik mijn ma wat vraag, dan gaat het vooral om dingetjes van Spelling. Ik wil het eerst zelf proberen. Je kunt met Rekenen ook een rekenmachine er bij pakken, maar daar leer je niet van. Als dat icoontje er bij staat, mag je de rekenmachine gebruiken. We gaan hierna tenslotte naar het Don Bosco College, dus dan wil ik niet achterlopen.”

Lisan: ,,Ik zit alleen op mijn kamer als ik met school bezig ben, mijn vader werkt thuis en mijn ma werkt thuis. Als ik er niet uit kom met bijvoorbeeld Rekenen, dan kijk ik naar het filmpje van de meester, wat hij er eventueel over heeft gezegd qua uitleg. Als ik het dan nog niet snap, dan vraag ik het aan mijn pa.”

Beseffen jullie dat het thuis maken van schoolwerk de ene leerling beter af gaat dan de ander?

Linda: ,,Ja. Als we normaal lessen niet af krijgen, gaan we de volgende dag verder, nu moet je het af maken. Sommige leerlingen hebben het echt lastig.”

Lisan: ,,Omdat je minder kans op uitleg hebt dan normaal gesproken. Je kunt natuurlijk wel even inbellen met de meester, maar misschien durft niet elk kind die extra aandacht te vragen.”

Linda: ,,Als zo’n vraag komt, legt de meester het wel meteen uit in een berichtje.”

Lisan: ,,Omdat iedereen online werkt, is het soms overbelast en werkt iets niet, dat maakt het soms ook lastig.”

Vragen kinderen ook dingen aan elkaar, maar dan op afstand?

Linda: ,,Ik zit in de Plusgroep en heb nu zelf voor Rekenen een Plus Werkgroep op WhatsApp aangemaakt. Sommige snapten Wortels en Breuken nog niet en dan kan iets worden gevraagd. En dan wordt er ook niet gereageerd van ‘kom op nou, snap jij dit niet?’ Er is begrip. Want iedereen loopt wel eens ergens vast.”

En de gymlessen, bewegen jullie genoeg?

Lisan: ,,Wij hebben geen gymopdrachten gekregen, sommige groepen zoals die van mijn jongere zusje krijgen dat wel. Maar wij zorgen er hier op de buurt voor dat we genoeg bezig zijn met rennen en andere activiteiten. Met het mooie weer zijn we vanaf de middag continu buiten. We hebben steps, een tennisnet om spellen te kunnen doen. Gelukkig kunnen we buiten, want stel je voor dat er een lockdown komt, dat wil je niet met dat mooie weer.”

Maar heel eerlijk, missen jullie de meester?

Linda: ,,Ja. Je mist het contact in de klas, dus ook met de meester.”

Lisan: ,,Met de meester heb ik wel contact, maar het écht zien kan niet en dat mis je wel. Ik heb mijn bap en oma nauwelijks gezien de afgelopen weken, terwijl ik ze meestal drie keer in de week zie.”

Linda: ,,Mijn opa en oma zeggen ‘als je langs fietst, zwaai dan even door het raam’, maar dan ga ik liever niet langs, want ik kan niet even met ze praten. Bij mijn opa die alleen woont, ga ik wel af en toe kijken, maar dan houd ik wel afstand. Volgende week ben ik jarig, maar dan kan niet iedereen komen. Misschien als het buiten warm is, dat we dan op afstand van elkaar kunnen zitten.”

Meningen scholieren over thuis werken verdeeld

‘Maken ons zorgen of onze familie gezond blijft’

Voor kinderen voelt de huidige tijd net zo vreemd aan als voor hun ouders. Niet meer dagelijks naar school waar je je klasgenoten ziet, samen werkt, leert of creatief bezig bent, samen buiten speelt of energie kwijt raakt tijdens de gymles. Dat gebeurt vaker, tijdens vakantieperiodes, maar in deze situatie van het coronatijdperk is het anders. Kinderen moeten thuis met schoolwerk bezig zijn, zelfs of met eventuele hulp van onze ouders. We legden vijf leerlingen van groep 8 van verschillende scholen zes vragen voor.

Door Lisan Molenaar, (leerling groep 8)

,,Wij als kinderen merken ook veel van het coronavirus, want veel activiteiten gaan niet door, zoals het Waterdamkamp, Slobbelandkamp. En we weten nog niks van het kamp in groep 8, of dát wel doorgaat”, zegt één van de leerlingen.

Het normale leven wordt veel gemist. Zoals leuke dingen doen met familie en vrienden, of naar je sportclub gaan. ,,Maar gelukkig mogen we nog wel buiten”, zegt één van de leerlingen. Dat doen de meeste ook met vrienden in hun buurtjes. Over het schoolwerk thuis zijn de meningen verdeeld: sommige vinden dat je meer vrijheid hebt. ,,Het is lekker dat je je eigen tijd kan kiezen, maar liever wil ik toch naar school.” En sommige vinden het moeilijker, ,,omdat je weinig uitleg krijgt”. Via het nieuws dat ze horen – bijvoorbeeld via Jeugdjournaal of nieuws van de Jeugdjournaal App of in thuis, want daar wordt er ook veel overgepraat – worden kinderen vooral ongerust. ,,We vinden het vervelend en ook een beetje eng. En we maken ons zorgen over of onze familie gezond blijft.”