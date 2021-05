Ook dit jaar was er op 4 mei een sobere Dodenherdenking zonder publiek, dit vanwege Corona. Bij de herdenkingsplaatsen en monumenten in Oosthuizen (bij de Grote Kerk), de Singelweg in Edam (bij het Egbert Snijder Monument) en bij het Mariabeeld op het Pellersplein in Volendam werden overdag al kransen gelegd door o.a. de burgemeester.