Eerste paal geslagen voor CarMar-huis

Onder grote belangstelling vond maandag om 14.00 uur het slaan van de eerste paal plaats voor het (t)huis van CarMar op De Broeckgouw. Burgemeester Lieke Sievers hield een toespraak tot de vele aanwezigen voor deze feestelijke gebeurtenis. Onder hen waren ook veel toekomstige bewoners.

Sinds 2014 zet Stichting CarMar zich er voor in om dit woonzorghuis voor jong-volwassenen met meervoudige handicaps te realiseren. Mede door de niet aflatende inzet van Jan Tol (Nonnie) is het heugelijke feit zover dat de bouw van start is gegaan. Jan Tol hield ook een toespraak en hij dankte allen die dit project mogelijk hebben gemaakt. Hij sprak de hoop uit dat er geen strenge winter komt, zodat volgend jaar rond deze tijd het (t)huis van CarMar geopend kan worden. De eerste paal werd geslagen door Seline Wesselsz van Stichting CarMar.