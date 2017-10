Emporio Lifestyle pop-up store geopend in showroom Rijvo

Twee rasechte ondernemers hebben de handen ineen geslagen. Gerard Groot (Rijvo) en Mariska Butter (Emporio Lifestyle) streven gezamenlijk naar complete beleving voor klanten. In de showroom van Rijvo in Purmerend is vrijdag Emporio Lifestyle pop-up store geopend.

De zaak aan de Stationsstraat 3 wordt verbouwd. Zaterdag 28 oktober is de opening van Emporio Lifestyle in Volendam. Dan wordt de samenwerking met Rijvo verder geïntensiveerd. Tijdens de Herfstvakantie tot en met 27 oktober kan men de Emporio Lifestyle pop-up store beleven bij Rijvo. Een groot deel van het assortiment is overgebracht naar Rijvo.

Op zaterdag 28 oktober is dan de feestelijke opening van Emporio Lifestyle aan de Stationsstraat 3 met een hapje en drankje.